تراند اليوم : "انتي حامل من فنان شهير" .. مذيعة توبخ معجبة بعد كشف حملها المفاجيء...

اندلعت مشادة كبرى بين إعلامية مصرية شهيرة وإحدى متابعات صفحتها عبر "انستجرام" بعد تخمين حملها من الفنان محمد رشاد.

ونشرت الإعلامية مي حلمي صورة لنفسها عبر حسابها بـ"انستجرام" و تدخلت إحدى المتابعات بالرد على الصورة، وقالت: "باين أوي إنك حامل يعني وكلنا عرفنا بلاش الجو ده".

و ردت عليها ‏حلمي قائلة: "وإنتي إيه اللي يخصك لا مؤاخذة مش فاهمة، مكتوبة عندي في البطاقة ولا حاجة؟ فرد من أفراد العيلة المقربين ولا ‏حاجة؟ وبردو جو مش جو إيه مضايق النفسية يا نفسية، أه عاوزه حبة فولورز ولايكات أنا كريمة بردو اتفضلي سف على ‏حشريتك للصبح".‏

وكان الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي أعلنا زاوجهما قبل أشهر بعد العديد من المشاكل والمشادات.

