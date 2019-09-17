فيفي عبده تُقدّم برنامجًا جديدًا على شاشة MBC.. إليك تفاصيله!

تعودُ النجمة المصرية فيفي عبده، لعالم البرامج التلفزيونية من جديد منذ غيابها عن الساحة عام 2014، حيث كانت تقدم برنامج “أحلى مسا” مع الفنان المصري هشام عباس عبر فضائية Mbc مصر. وكشفت الفنانة فيفي عبده، عن بعض تفاصيل برنامجها في تصريح خاص لـ”فوشيا”، فقالت إنها ستظهر على قناة MBC5 أو MBC Cinq بالفرنسية، التي أطلقتها مجموعة MBC، منوهةً أن برنامجها الجديد يحمل اسم “خلي بالك من فيفي”، وهو مصنف على أنه برنامج مقالب كوميدي.

وأكّدت فيفي عبده أن التركيز سيكون على الضيوف المغاربة وشمال إفريقيا باعتبار القناة موجهة للشمال الإفريقي، موضحةً أنها تستضيف نجومًا عربًا أيضًا وسيتم إيقاعهم في مقالب كوميدية. ورفضت الفنانة المصرية الإفصاح عن فورمات البرنامج الجديد إلا أنها أوضحت أنه سيختلف عن ما شاهده الجمهور العربي على الشاشات، وسيبدأ عرضه قريبًا، كما ستُقدمه معها الفنانة المغربية زينب عبيد. وكشف بيان إعلامي أصدرته مجموعة MBC تناول خطة البرامج التي تنوي مجموعة MBC عرضها على قناتها الجديدة، مؤكدًا أن شبكة البرامج التصاعدية الأولى تتنوّع وفقًا لركيزتها مع إنتاجات مغاربية وعربية، على أن يتم الكشف عن المزيد من الأعمال والإنتاجات في المرحلة اللاحقة.

وجاء في البيان خريطة البرامج وهي: “الدار داركم”، “جوابك دهب”، “أسرار النساء”، “خالد وأحبابه”، وسيقدمه نجم الراي العالمي الشاب خالد، وهو برنامج ترفيهي متنوّع، “جلسات مع نجاة”، و”ساعة سعيدة”، وهو برنامج توك شو يومي من تقديم الفنان عبد الفتاح الجريني، و”مسرح المغرب” وينطلق من الدار البيضاء بعروض أسبوعية مباشرة. وأكّد البيان أنه سيتم عرض عدد من المسلسلات تباعًا خلال الجدولة التصاعدية، وأبرزها مسلسلات: “هي” بطولة رشيد الوالي وزينب عبير، و”اصطدام” وهو مدبلج من بطولة كيفانش تاتليتوغ، و”دابا تزيان” بطولة محمد الجم، و”قلبي نساك” من بطولة دنيا بطمة، ومجموعة من الأفلام السينمائية التي تُعرض للمرة الأولى على الشاشات المغربية. يُذكر أن قناة MBC5 أو MBC Cinq بالفرنسية، التي أطلقتها مجموعة MBC، ستبدأ البث تحت شعار “قوتنا واحدة”، وتستهدف بث برامج ترفيهية إلى بلدان المغرب العربي وستنطلق يوم السبت 21 سبتمبر الجاري بالتزامن مع الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس”.