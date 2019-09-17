بالفيديو: شقيق راشد الماجد يتحدث عن وجه التشابه بينهما

أبرز مقطع فيديو متداول الإعلامي الكويتي حمد القلم مع ”يوسف الماجد” ، شقيق الفنان راشد الماجد.
وتفصيلآ، وجه الإعلامي الكويتي لشقيق ” الماجد ” تساؤلآ عما إذا كان يتمتع بصوت جميل في الغناء، إلا أن الأخير نفى ذلك.
حيث أشار يوسف الماجد إلى أنه صوته ربما يتشابه مع صوت أخيه أثناء الكلام.
وتفاعل المتابعين مع الفيديو، كما ركزوا في تعليقاتهم على درجة الشبه بين الفنان وشقيقه وعلى المقارنة بينهما.
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