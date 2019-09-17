خاص- بلقيس لبصراحة: سأسافر الى لبنان في أول طائرة

بعد أيام قليلة على اطلاق أولى أغنياتها المنفردة باللون الغنائي المغربي، حققت أغنية “تعالى تشوف” للنجمة الاماراتية بلقيس رقماً مميزاً على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

تعاونت بلقيس في الأغنية على صعيد الكلام مع الشاعر سمير المجاري، الحان مروان أصيل، توزيع رشيد محمد علي، إخراج عبد الرفيع عبديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش، الذي تابع جميع الأمور المتعلقة بالعمل بداية من اللهجة والأوديو والفيديو، الى لحظات إطلاقه أمام الجمهور.

وحقق كليب “تعالى تشوف” أكثر من مليونين مشاهدة خلال يومين فقط، باالضافة الى احتلاله المركز الاول في الترند في اربع دول عربية هي: الامارات – عمان – المغرب – اليمن. كما أنه يستمر بالترند في اكثر من ١٠ دول عربية أُخرى، ما دفع بلقيس الى التعليق عبر انستغرام: “خلال الساعات الماضية التي اطلق فيها كليب “تعالى تشوف” احتلت الاغنية الترند العربي والعالمي في اليوتيوب وأود ان اقدم شكري وتقديري لإخوتي واحبتي في المغرب من جمهور ومن صحافة واعلام ومؤثرين وصفحات سوشيال ميديا بدون استثناء على الدعم المعنوي والترحيب اللامحدودين ولطاقم العمل المبدع جداً”.

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وكانت بلقيس قد اطلقت الاغنية على طريقة الفيديو كليب، مساء 13 أيلول/سبتمبر، بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام والفن في المغرب.

ورداً على سؤال هل من الممكن ان نراها في بيروت تطلق اعمالاً لبنانية جديدة على غرار ما فعلت في المغرب، شددت بلقيس في اتصال مع موقع “الخليج 365” الى أنها تتمنى ذلك.

ولفتت الى أنها ستسافر الى لبنان في أول طائرة عندما تسمح لها الظروف بذلك خاصة أنها انتهت من تجهيز اغنيات لبنانية رائعة مع اسماء لبنانية كبيرة كـ علي المولى، عمر صباغ وغيرهما. وتمنت بلقيس ان تحضر الى لبنان وتقيم مؤتمراً صحفياً تتعرف من خلاله على الصحافة اللبنانية التي تدعمها وفي الوقت نفسه تطلق أعمالها الا انها كسائر الاماراتيين ممنوعة من السفر الى لبنان بسبب حظر السفارة الاماراتية في لبنان.