هيثم شاكر يخرج عن صمته و يُهاجم الشركة المُنتجة لألبومه الجديد

خرج الفنان المصري هيثم شاكر عن صمته إزاء تأخير طرح النسخة الأصلية من ألبومه الجديد "معرفة قديمة" في الأسواق، وذلك رغم طرحه عبر المتاجر الإلكترونية قبل نحو 5 أسابيع.

وأعرب هيثم شاكر في تصريح صحفي، عن غضبه إزاء تأخير طرح النسخة الأصلية في الأسواق، لافتًا إلى أن الشركة لم تراعِ الفترة الطويلة التي غابها عن إصدار الألبومات الغنائية والتي تخطّت الـ5 سنوات.

وقدّم هيثم شاكر اعتذاره للجمهور بسبب هذا التأخير، مؤكدًا أنه لم يكن السبب في ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع مسؤولي الشركة لسرعة طرحه.

وأوضح بأنه لا يعرف السبب الحقيقي وراء التأخير، ولكنها أمور خاصة بالشركة من ناحية الدعاية للألبوم وحصد نجاح أكبر من خلال المواقع الإلكترونية.

يُذكر أن هيثم شاكر، تعاون في ألبومه الجديد "معرفة قديمة" مع عدد من الشعراء، ويضم 14 أغنية منها: "ماتوصونيش، كنت مداويني، راحوا، تيجي منك، إحنا افترقنا، معرفة قديمة، بابي مفتوح" وغيرها