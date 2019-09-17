القاهرة - لايف ستايل
علّقت الفنانة المصرية إنجي وجدان على حفل زفاف الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد الذي أُقيم منذ 5 أيام وجذب اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، موجهةً لهما التهنئة على زواجهما، موضة في لقاء إعلامي ردًا على غيرة فهمي الزائدة على هنا وحديثه بقسوة مع معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي: "بالتأكيد الغيرة شيء غير لطيف، خاصة الزائدة عن حدها، يجب أن يكون هناك لغة حوار بينهما حتى لا تكبر الأمور".
وأضافت: "لو أنا كنت مكان هنا الزاهد كنت سأطلب الطلاق، والحمدلله أن زوجي ليس من هذا النوع، ولا يتدخل في التعليقات بيني وبين الجمهور"، وعن هجومها ضد ريهام سعيد بسبب هجومها على مرضى السمنة، قالت: "أنا قررت الرد عليها لأني أخذت كلامها على نفسي، أعتبر نفسي المحامية عن البنات الممتلئات".
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي وجدان تُحرض هنا الزاهد على الطلاق من أحمد فهمي بسبب الغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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