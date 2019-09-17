شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة The Irishman عن البوستر الرسمى للفيلم المقرر طرحه يوم 27 سبتمبر المقبل فى دور العرض السينمائى، والذى ظهر فيه النجم العالمى آل باتشينو وجهاً لوجه امام الممثل العالمى روبرت دى نيرو.



The Irishman

وتدور احداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار القادم.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.