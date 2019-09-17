محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لمسلسل "Mr Robot - مستر روبوت" بموقع تويتر، تيزر الموسم الأخير من المسلسل. وكتب الحساب في تعليقه على التيزر: " قادم في 6 أكتوبر القادم على USA Network". مسلسل "Mr Robot - مستر روبوت"، هو مسلسل تليفزيوني يحكي قصة شاب " إليوت آلدرسن – رامي مالك"، يعاني من اضطراب القلق الاجتماعي كما أنه ناقم على المجتمع، ويعمل مبرمج كمبيوتر في الصباح ومن قراصنة الكمبيوتر في المساء، فيتم تعيينه للعمل من قبل رجل غامض يدعو نفسه "مستر روبوت" لإختراق الشركات الكبيرة التي بإعتقادهما السبب في فساد المجتمع، وتم عرض ثلاثة مواسم سابقة من المسلسل.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| طرح تيزر الموسم الأخير من "Mr Robot".. وهذا موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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