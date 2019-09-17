تفاصيل دور أحمد مالك في أول أفلامه العالمية "The Furnace"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وقع اختيار المخرج الاسترالي رودريك ماكاي، على النجم الشاب أحمد مالك للمشاركة في بطولة تجربته الروائية الأولى The Furnace، التي تدور حول حمى البحث عن الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

ويلعب أحمد مالك في الفيلم دور جمّال يدعى "حنيف"، يستطيع عقد شراكة مع حطّاب هارب بحوزته تاج ذهبي، ويتحتم على الثنائي خداع العصابات التي تقف على أهبة الاستعداد للاستيلاء على السبائك الذهبية المخبأة معهم.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في ولاية أستراليا الغربية في شهر أكتوبر المقبل، وكان مشروع الفيلم قد تلقى دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل إستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.

ويشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام وبيكالي جانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengaleوتريفور جاميسون وإريك طومسون وماهيش جادو وأسامة سامي.