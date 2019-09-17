في ذكراه المائة.. معرض لإحسان عبدالقدوس في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة، بموقع "إنستجرام" صورة للروائي الكبير إحسان عبدالقدوس.
وكتب الحساب الرسمي لمهرجان الجونة في تعليقه على الصورة: "احتفالًا بالذكرى المئوية للكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس، يسرنا أن نعلن عن معرض لتكريمه خلال فترة مهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٩.
أكثر من ٦٠٠ رواية وقصة، تم تجسيد ٤٧ منهم بأفلام سينمائية ألهمت الجماهير في مصر والعالم العربي. سيأخذنا المعرض في رحلة ما بين أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة صوره ومقتنياته بشكل حصري في مهرجان الجونة السينمائي".
يُذكر أن إحسان عبد القدوس، هو كاتب وروائي وصحفي مصري، تحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية، ويمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.، ولد عبدالقدوس في 1 يناير 1919، وتوفى في 12 يناير 1990.
وتقام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، بدءا من 19 وحتى 27 سبتمبر، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وعدد من نجوم صناعة السينما حول العالم.
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