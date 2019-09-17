فيديو| محمد هنيدي يكشف كواليس "الفارس والأميرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد هنيدي، كواليس فيلم "الفارس والأميرة"، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ونشر هنيدي فيديو من الكواليس عبر حسابه في "إنستجرام" وعلق: "كواليس فيلم الفارس والأميرة..استنوا الفيلم قريب جدًا وتابعوا حساب الفيلم الرسمي عشان تعرفوا تشوفوه إزاي".

Advertisements

وتشهد ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي المقرر افتتاحها الخميس المقبل 19 سبتمبر، العرض العالمي الأول لفيلم "الفارس والأميرة"، كأول فيلم عربي روائي طويل بالرسوم المتحركة.

فيلم "الفارس والأميرة" شارك في تنفيذه أكثر من 220 فنانا وفنانة جرافيك، وتكلف إنتاجه 3 ملايين دولار، وهو تأليف وإخراج بشير الديك، تصميم شخصيات للفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي، مونتاج سلافة نور الدين، أشعار عمرو حسني وزينب مبارك.

ويقوم الفنان مدحت صالح بالأداء الصوتي والغناء لشخصية "محمد بن القاسم"، ويشاركه البطولة محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبوزهرة، وسعيد صالح، أمينة رزق، إحسان القلعاوي، وغسان مطر، ومحمد الدفراوي، وعبلة كامل، ولقاء الخميسي.