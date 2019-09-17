شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تكريم نجوم الفن في مهرجان "Egypt eye on" والان مع التفاصيل

انطلق مساء الإثنين، مهرجان Egypt eye on لتكريم الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية لعام ٢٠١٩ بحضور نجوم الفن، وذلك بفندق تريومف بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة. ويكرم المهرجان عدد من الفنانين منهم "درة ونشوى مصطفى وأحمد زاهر والمطرب محمد نور وراندا البحيري وروجينا ودوللي شاهين وهدى وطارق صبري ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأحمد الشامي "فرقة واما" وأمل رزق ونرمين ماهر، ومحمد جمعة وأحمد كرارة".

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