شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين "دلع" و"مخدة الراحة" محمد رشاد نجم أراب أيدول يواصل نشاطه الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد رشاد لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "مخدة الراحة" لطرحها خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام حسن والذى أكد لـ"الخليج 365"، أن تسجيلها فى خلال أيام قليلة.

من ناحية أخرى انتهى رشاد الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب جديد فى منطقة المنصورية بعنوان "دلع"، وهى من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج نبيل مكاوى.

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وكان محمد رشاد نشر مؤخرا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على Instagram ظهرا فيها يقفان أمام البحر وكتب: "أكتر حاجة بحبها فيكى طبعا دا غير إنى بحب كل ما فيكى الأوقات والذكريات اللى بتحبى تاخديها فى حياتنا زى المكان دا هنفضل كل مرة مسافرين وراجعين على الطريق نقف ونتصور عنده وحتى لو موقفناش بس بقى بيربطنا بيه ذكرى وصورة لينا سوا مع بعض.. بحبك من جوا قلبى يا كل قلبي".

يذكر أن محمد رشاد ومى حلمى احتفلا بزفافهما فى 23 مارس الماضى، والذى كان بمثابة مفاجأة لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من انطلاقه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رشاد كانت أغنية "إحساسى"، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى، وتوزيع عمر إسماعيل، وتخطت نسبة المليون مشاهدة.