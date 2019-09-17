شكرا لقرائتكم خبر عن 58 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم Angel has Fallen في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة Angel has Fallen إلى 58 مليون دولار، في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك منذ طرحه يوم 23 أغسطس الماضى فى دور العرض الأمريكية.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

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يشارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، ومورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.