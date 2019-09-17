شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد تايلور سويفت تستقل طائرتها مع صديقها جو الوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية تايلور سويفت تعيش حياة مستقرة وهادئة مع صديقها النجم العالمى جو الوين، حيث التقطت عدسات المصورين عدة صور لتايلور ذات الـ29 عاما وهى تستقل طائرتها معه وذلك بعد فترة إقامة فى منزل سويفت المطل على أحد الشواطئ فى ويسترلى بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت تايلور بإطلالة بسيطة، حيث كانت ترتدى" تى شيرت " باللون الأبيض وبنطلون جينز، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسقة وبسيطة للغاية.

يذكر أن ألبوم تايلور " Lover " حقق رسميا مليون مبيعات فى الولايات المتحدة فى أقل من أسبوعين منذ طرحه بالأسواق.

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تايلور سويفت



تايلور سويفت



تايلور سويفت