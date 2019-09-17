شاهد.. اول ظهور لـ هنا الزاهد واحمد فهمي من شهر العسل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 05:51 صباحاً - حرص الفنانين المصريين أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد على تهنئة الفنان محمد إمام بعيد ميلاده في أول ظهور لهما من شهر العسل.
ونشر محمد إمام عبر حسابه على انستغرام، فيديو للثنائي هنا واحمد وهما يهنئانه بعيد ميلاده.
وتظهر “هنا” في الفيديو تغني Happy Birthday و”فهمي” يوقفها ويقول لها: “هنقوله كل سنة وأنت طيب، كان نفسنا نبقى معاك امبارح”.
وعلق محمد إمام على الفيديو: “حبايبي عرسان مصر.. أخويا ومراته من شهر العسل”.
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