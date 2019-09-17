شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الماروق ينتهى من مونتاج فيلم "الفلوس" لتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج سعيد الماروق من مونتاج ومكساج فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسنى، حيث سلم النسخة الأخيرة للشركة المنتجة، والتى حددت يوم 2 أكتوبر موعداً مبدئياً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائى، ليفتتح تامر حسنى موسم سينمائى جديد خلال العام.

فيلم " الفلوس" استغرق تصويره ما يقرب من 5 أشهر مابين توقف وأجازات وتجهيزات وخلافه، وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الدعائى لأبطال الفيلم الفترة الماضية، حيث تبدأ فى عمل الدعاية التسويقية خلال الأيام المقبلة على الشاشات وفى الشوارع والميادين.

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ويشارك فى بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى، وزينة، ومحمد سلام، ونانسى صلاح، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجم أحمد السقا، النجمة مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

وفى سياق آخر، يستعد النجم تامر حسنى لتصوير فيلمه الجديد "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر أن يتم الأعلان عن أسماء الأبطال خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد تامر ومخرجته عدة جلسات عمل للأتفاق على كافة التفاصيل، من أجل البدء فى التصوير خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، والفيلم إنتاج مشترك بين سينرجى فيلمز وتامر حسنى .