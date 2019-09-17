بالفيديو| بسمية بوسيل تنشر فيديو مع والدتها.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مقطع فيديو يجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".

وظهرت بسمة في الفيديو بفستان ملئ بالفصوص وهي تتمايل على موسيقى في حفل خاص، وفجأة ظهرت والدتها في المقطع ، وعلقت بوسيل: " الحب كله أمي جنتي".

الفيديو نال الكثير من ردود الفعل بين جمهور بسمة الذي تغزل في ولدتها التي بدت بملامح شابة خطفت الأنظار، وعلق أحد متابعيها " دي ماما ؟ دا أنتي اللي ماما"، وعلق اَخر " مامي أحلوت كدا ليه"، واَخر " هي دي مامتك ماشاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

ولم ينسى جمهور بسمة بوسيل ظهور والدتها، حيث ظهرت في برنامج "ستار أكاديمي"، رفقة ابنتها، وهذا أكد بشكل قاطع أن والدتها تغيرت ملامحها بشكل تام، وأصبحت أصغر مما كانت.