الصور الأولى لدينا عبدالله عقب تعرضها لحادث على الطريق الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى للفنانة والإعلامية دينا عبدالله ووالدتها، داخل سيارة الإسعاف، عقب إصابتها في حادث سير على الطريق الصحراوي.

وروت دينا لـ"الخليج 365" وقائع الحادث الذي تعرضت لها: "كنت ماشية بالعربية بسرعة بطيئة، ولاقيت عربية داخلة في سيارتي من ورا بعنف، والحمد لله لولا ستر ربنا إني ماشية بسرعة بطيئة، كان زماني طايرة في الهواء، وكان فيه أتوبيس عطلان واقف، دخلت فيه بعربيتي من شدة الخبطة، والناس طلعونا من زجاج العربية".

وأضافت: "جالي من النقابة الدكتور أشرف ذكي وعمل اتصالاته، وجالي إيهاب فهمي وأشرف طلبة ونهال عنبر وعفاف رشاد، وكل اللي في النقابة وقفوا جنبي في المستشفى".

وكانت أخر أعمال دينا عبدالله، مشاركتها في مسلسل "ليالي الحلمية 6" عام 2016.