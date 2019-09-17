هذا ما قاله الراحل خالد صالح عن "دكان شحاتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان صبري فواز، إن زميله الراحل خالد صالح، قاله له أثناء تصوير فيلم "دكان شحاتة": "هتجيب جون"، مضيفًا أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا.

وتابع فواز، خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "النهار"، أنه لم يندم على انقطاعه عن التمثيل من أجل المسرح: "بالعكس استفدت من التجربة وتعلمت إزاي اتعامل مع النص والشخصية".

وأضاف أنه لم يشعر بالإحباط في أي فترة من فترات حياته: "شعرت بالضغوط، ولو الإحباط تمكن مني، مكنتش كملت في التمثيل".