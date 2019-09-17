فيديو| صبري فواز: نور الشريف علمني صنعة التمثيل.. وتأثرت بهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان صبري فواز، إنه تأثر بشخصيات فنية كثيرة مصرية وأجنبية منهم نجيب الريحاني ومحمود المليجي وأحمد زكي وآل باتشينو، وشون بن، ودينزل واشنطن.

وتابع فواز خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "النهار"، أنه تعلم صنعة التمثيل من الفنان نور الشريف، وخاصة فيما يتعلق بمتى يصمت أو متى يتحرك، أو متى يعلو صوته أو يخفض.

وأضاف فواز: "من المخرجين إللي اتأثرت بيهم، إسماعيل عبدالحافظ وهو كان الحاضن لي في بداياتي، وسامح عبدالعزيز القريب من قلبي جدًا، وهو كان من المخرجين اللي يعرفوا يطلعوا اللي جوة الممثل، والمخرج محمد ياسين وكان فيه بيني وبينه تأثير شديد جدًا، خاصة في مسلسل أفراح القبة، وهو ما يعد من جواهر الدراما العربية".