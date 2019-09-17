ليالي الصيفية| سلمى أبو ضيف في الساحل الشمالي ومنة فضالي أمام حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

جيسي عبدو

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، صورة عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وظهرت جيسي في الصورة بملابس كاجوال.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام" صورًا من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل، وظهرت منة في الصور بـ"مايوه" من أمام أحد حمامات السباحة.

منى ممدوح

نشرت الفنانة منى ممدوح صورًا لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت ممدوح بملابس كاجوال فوق أحد اليخوت، في أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية.

نور إيهاب

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام" ، ظهرت فيها بملابس الصيف، من إجازتها الصيفية التي تقضيها بأحد الأماكن الساحلية.

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هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "، وظهرت في الصور بـ"مايوه"، من داخل حمام السباحة، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية من أحد الأماكن الساحلية.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من إجازتها الصيفية التي تقضيها في إحدى قرى الساحل الشمالي، وظهرت سلمى في الصور ب"مايوه" أسود وقبعة.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة، عبر حسابها بموقع" إنستجرام"، وظهرت نجلاء في الصورة وهي تستمتع بالشمس من أمام البحر، وارتدت ملابس البحر ونظارةشمسية.

جيهان علامة

نشرت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية من باريس.

بوسي

نشرت الفنانة بوسي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، أثناء رحلتها في إنجلترا، وظهرت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال، ارتدت نظارة شمسية.

كارلا حداد

نشرت الفنانة والإعلامية اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت كارلا في الصورة بملابس الصيف، ارتدت فستان " أوف شولدر" من أمام البحر في لبنان.