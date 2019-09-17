أكتوبر المقبل.. يونس يحيي حفل الجامعة المصرية الصينية

يحيي الفنان يونس حفل الجامعة المصرية الصينية، يوم الجمعة الموافق 10 من شهر أكتوبر المقبل، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

يذكر أن الفنان يونس طرح سابقًا ألبوم "التقل صنعة"، ويضم الألبوم على

10 أغنيات، هم: "ليه بعدنا"، "الله على أي كلام"، "متكسفوهاش"، "جربت أعيش"، "جت على بالي"، "تعرف"، "ليه يا قلبي"، "خفت منه"، "لسة في قلبي".

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وتعاون الفنان يونس من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "محمد مصطفى ملك، إيهاب طلبه، محمود أنور، خالد عصمت، أيمن عز، عبد الرحمن شوقي، محمد شفيق، محمد عز، كريم محسن، يحيى مرسي، وائل يسري، أحمد يوسف، الحسني رفعت، محمد مرسال.