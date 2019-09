طرح الفنان العالمي إكون أحدث كليباته بعنوان "CAN'T SAY NO"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "يوتيوب". يذكر أن الفنان العالمي إكون طرح مؤخراً كليب بعنوان "Como No"، ويشاركه في الغناء النجمة العالمية بيكي جي، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. "Como No"، ويشاركه في الغناء النجمة العالمية بيكي جي، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إيكون يطرح أحدث كليباته "CAN'T SAY NO" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.