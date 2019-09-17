بعد شفاءه.. أوزي أوزبورن ينتهي من تسجيل ألبومه المقبل

كشف الفنان العالمي أوزي أوزبورن عن انتهاءه من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، ومن المقرر طرح الألبوم قريبًا.

وعلق الفنان العالمي أوزي أوزبورن على الألبوم أنه لم يشعر بأي جهد في تسجيله، حيث

أنه أخذ 4 أسابيع فقط، لعمل الألبوم، كما أنه ساعده كثيراً في العلاج، والعودة إلى الساحة الغنائية بعد عشرة أعوام.

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وفاجأ الفنان العالمي أوزي أوزبورن جمهوره، بأغنية من ضمن ألبومه الجديد بعنوان "Ordinary Man".

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان العالمي أوزي أوزبورن لإحياء جولته الغنائية في عام 2020 المقبل، بعدة دول أوربية من بينهم: "ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، وجاء ذلك بعد إلغاء جولته الغنائية بسبب مرضه الشديد.