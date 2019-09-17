موجز "الفن" : دينا الشربيني في ورطة ونادين نسيب نجيم تعلن طلاقها

ميرنا وليد - بيروت - دينا الشربيني في ورطة ونادين نسيب نجيم تعلن طلاقها موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نادين نسيب نجيم تعلن إنفصالها رسمياً عن زوجها https://www.elfann.com/news/show/1252064/ بعد اللغط حول إلقاء القبض عليها..بوسي تفاجئ الجميع https://www.elfann.com/news/show/1252024/ سارة نخلة سعيدة بعد ان حكم القضاء بسجن زوجها https://www.elfann.com/news/show/1252097/ عاصي الحلاني يطمئن محبيه بنفسه عبر رسالة https://www.elfann.com/news/show/1252093/ دينا الشربيني في ورطة بسبب آسر ياسين! https://www.elfann.com/news/show/1251989/ هيفاء حسين تكشف حملها بطفلها الأول من حبيب غلوم https://www.elfann.com/news/show/1252071/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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