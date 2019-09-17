ما حقيقة صورة “زواج أول بنتين فى مصر”؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 03:56 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صور لفتاتين بفستانى زفاف ترفعان لافتة كتب عليها “زواج أول بنتين فى مصر” على أنها أول حالة زواج مثليين فى مصر.

وتناقلت وسائل إعلام مصرية الصور للبحث عن تفاصيل أكثر عن الأشخاص الذين ظهروا بها وخاصة أنها تم إلتقاطها داخل مصر وكتب عدد من المغردين أن الواقعة تم تصويرها داخل نادي إجتماعي في مدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة .

فيما أكتشف المغردون شخصية أحدى الفتيات التي ظهرت بالصور المتداولة ، والذي تبين أنه رجل وهو ممثل مصري يدعى ” عادل غالب ” الشهير بشخصية ” شمبر” والذي يمتلك قناة يوتيوب ساخرة .

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فيما قال الممثل “على غالب” في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية ، إن الصور تخص تصوير إحدى حلقات برنامجه “ما يحكمش عليك ظالم” الذى يبثه عبر يوتيوب.

وأضاف: “كنا نصور إحدى حلقات البرنامج أمس الأول، ولأننا كنا فى مكان عام وجدنا بعض الحضور فى المكان يلتقطوا لنا صور وفوجئت بعد ساعات بانتشارها على السوشيال ميديا”.

ورفض “غالب” الكشف عن تفاصيل الفيديو الذى لا يزال قيد التصوير حتى الآن ومن المنتظر أن ينشره خلال أسبوع، وأكد أنه لم يسرب الصور بنفسه، قائلاً “كنت على الأقل نشرتها على صفحتى لكن دا ما حصلش”، وأضاف “ماكنتش أتمنى فكرة الفيديو تتحرق”.