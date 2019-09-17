شاهد.. دنيا بطمة تعلن عن دخولها عالم التمثيل ببطولة مسلسل مغربي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 03:56 صباحاً - فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها، بإعلانها خبر اقتحامها لمجال التمثيل، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل مغربي بعنوان “قلبي نساك”. وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها على “إنستغرام”: “قريبًا مسلسل من بطولتي بعنوان (قلبي نساك) وبمشاركة فنانين كبار افتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريبًا على mbc 5. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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