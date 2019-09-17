وصلة رقص لوائل كفوري في حفل عيد ميلاده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري، بعيد ميلاده في كبير أقيم في منزله بمنطقة زحلة بلبنان، وبحضور والده ووالدته وأسرته، وعدد كبير من أهالي زحلة والنحوم، وبعض رجال الدين المسيحي والسياسة.

وائل كفوري، بدأ حفل عيد الميلاد ببعض الترانيم التي رددها بصوته، وتبعها كلمة من أحد رجال الدين المسيحي والذي بارك طعام الحفل، قبل انطلاقه.

وأحيا حفل عيد الميلاد الفنان اللبناني ملحم زين، وقدم وائل كفوري رقصة على نغماته وقام بعض الأشخاص بحمله والرقص به.

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والد وائل كفوري، وجه رسالة خاصة له في عيد ميلاد متمنيًا له عمرًا طويلًا، كما شاركت في الاحتفال شقيقات الفنان اللبناني في ظهور نادر لهما، وحرصت الفنانة سيرين عبدالنور، والإعلامي رجا نصر الدين، على المشاركة في الاحتفال.

يذكر أن منطقة زحلة، كانت قد نظمت مظاهرة لدعم “كفوري”، بعد أزمته مع طليقته أنجيلا بشارة، بعد الدعاوى القضائية التي قامت برفعها ضده بسبب نفقة طفلتيه، وكشفت بعض التقارير الصحفية أنها تتقاضى شهريًا 3 آلاف دولار.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها وائل كفوري، حفل عيد ميلاد بهذا الشكل حيث كان يقتصر على بعض النجوم وأصدقائه المقربين فقط.