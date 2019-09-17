أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير.. ماذا قالت عن «الفوتوشوب»؟.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير حديثة على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم للموسم الجديد من برنامج The Voice.

الفنانة الإماراتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي استعرضت خلالها رشاقتها التي أبهرت جمهورها بشكل كبير.

أحلام علقت على الصور، بقولها: “من المؤتمر الصحفي اليوم لموسم #ذا_فويس عبر شاشة كل العرب #ام_بي_سي شو رايكم باللوك ؟؟ #احلام_الشامسي”.

عدد من المتابعين اتهموا أحلام بالخضوع لتقنية “الفوتوشوب”، وهو ما دفع الفنانة للخروج عن صمتها لنفي هذه الاتهامات، من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحلام قالت: ” أنا ضعفانة وحليانة وصاير وزني حلو قولوا ما شاءالله، كل ما نزل صورة اللي تقول فوتوشوب، يا ويلها مني.. والله مو فوتوشوب والله حلوة أنا وجميلة”.

وكانت أحلام قد قات، خلال المؤتمر، إن كل الأصوات التي تم اختيارها ضمن متسابقين الموسم الخامس من برنامج “The Voice”، هي أصوات رائعة جدًا، مؤكدة أنها ولجنة التحكيم لم يكونوا متوقعين أبدًا قوة الأصوات التي تقدمت للاختبارات.

وكشفت أنهم انتهوا من اختيار كل المتسابقين خلال الحلقة الثالثة من البرنامج، إلا أنهم اضطروا إلى قبول أصوات إضافية لاستكمال الحلقتين الرابعة والخامسة، مؤكدة أن المنافسة قوية جدًا بين الأربع مجموعات، ولذلك فهي تتقبل فكرة ذهاب اللقب لأي مجموعة منهم.

وعبرت أحلام عن سعادتها الشديدة لانضمام الفنانة سميرة سعيد، إلى لجنة تحكيم الموسم الخامس، مؤكدة أنها ستكون بمثابة إضافة لهم وللبرنامج.