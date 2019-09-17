أول تعليق لسوسن بدر بعد خضوعها لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجهت الفنانة المصرية سوسن بدر رسالة لجمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بعد تعافيها من جراحة بالقدم.

سوسن كتبت: «حابة اشكر كل الناس الطمنت عليه ! حرد عليكم كلكم في اقرب فرصة اول ما اخلص العلاج الطبيعي ! شكراً لمحبتكم و اهتمامكم».

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الفنانة المصرية أجرت جراحة في قدمها منذ أسبوع، وكتبت عبر حسابها الخاص: «نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة».

وأضافت: «يؤسفني اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كامل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق».

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد ظهرت خلال مشاركتها في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهي تستند على أحد الأشخاص، وتبين لجمهورها وجود مشكلة في الركبة.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تشارك في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق – أسود الأرض”، والذي تم عرضه في عيد الأضحى الماضي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.