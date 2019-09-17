نادين الراسي تعود لنشاطها الفني بعد غياب عام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب عام عن الأعمال الفنية، كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن انضمامها لعمل فني جديد.

نادين الراسي، أعلنت انضمامها لأبطال مسلسل “يا مالكًا قلبي”، والمؤلف من 10 حلقات.

الفنانة اللبنانية قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “يا مالكًا قلبي” من بطولة عباس النوري، نادين الراسي، هبة نور وريم زينو “.

Advertisements

وأوضحت “الراسي” أن “قصة المسلسل تدور حول مشكلة العقم عند الرجال والنساء، وعباس النوري يلعب دور الطبيب وصاحب المشفى.. وإسم المسلسل مؤقت وربما يصبح “ضنى”.. القصة درامية ومؤثرة.

يذكر أن نادين الراسي أعلنت مؤخرًا عودتها للسباق الرمضاني المقبل، مؤكدة أنها تفاضل بين نصين خلال الوقت الحالي.

وكان آخر أعمالها خماسية “لما” بمسلسل حدوتة حب، ومسلسل “الحب الجنون” اللذان عُرضا خلال موسم 2018.

وكانت نادين الراسي، قد عاشت فترة من المصاعب خلال العام الماضي بسبب طليقها والذي انتزع منها طفليها رغم أنها حاضنة لهما ومنعها من رؤيتها ودخلت بسبب ذلك في أزمة نفسية شديدة وكان ذلك من أهم أسباب غيابها عن الأعمال الفنية.