منة جلال تفتن متابعيها من على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة جلال جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في الصور وهي ترتدي مايوه برتقالي يكشف عن جسدها بطريقة لافتة، وعلقت قائلة: «سيلفي نفصل من الشغل شوية حبة استجمام».

Advertisements

الفنانة الشابة تلقت عدد من التعليقات المختلفة حول طلتها فالبعض أشاد جمالها، واعتبر آخرون أن ملابسها جريئة.

منة جلال تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، وتنشر صور لها من كواليس العمل من وقت إلى آخر عبر حسابها الخاص.

وتقدم منة دور «نعمة»، فتاة فقيرة تمر بعدة أزمات ولكنها تعمل في “تياترو” في سعيها لمحاولة بناء مستقبلها وذلك خلال فترة زمنية بحقبة الخمسينيات من القرن الماضي.

ويشارك في بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفي، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، أنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل وغيرهم.