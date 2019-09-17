نهال عنبر تطلب الدعاء لشقيقتها المريضة وتنشر صورة لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نهال عنبر جمهورها في صورة لشقيقتها التي تمر بأزمة صحية من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نهال علقت على الصورة التي نشرتها، وكتبت: «ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أعظم أخت لي بهرة عنبر»، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي دعا لشقيقتها بالشفاء.

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كما تلقت نهال تعليقات من قبل أصدقائها بالوسط الفني ومنهم الفنانة رانيا فريد شوقي، وإيناس عز الدين وهيدي كرم وغيرهم ممن تمنوا لشقيقتها الشفاء.

نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، إدوارد، هنادي مهنا، جمال عبدالناصر، وعدد كبير من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

وقامت نهال بدور والدة أحمد صلاح حسني التي حاربت قصة حبه لياسمين صبري في أولى حلقات المسلسل، ولكن تحسنت علاقتهما بعد ذلك.

الفنانة المصرية تقدم حاليا برنامج «كلام ستات»، مع هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.