نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، لتسلم جائزة أفضل ممثلة عربية، عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”.

الفنانة اللبنانية أطلت في الحفل بفستان طويل باللون البيج اللامع، بشق أمامي وظهر مكشوف، وهو من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

وعند صعود نادين على المسرح لتسلم جائزتها، تعثرت في فستانها الطويل، وكادت أن تسقط ععلى المسرح، لكنها استعادت توازنها سريعا.

الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها بمقطع فيديو يرصد هذه اللحظة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “كنت وقعت الله ستر !!!”.

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ومسلسل “خمسة ونص”، عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، والفنان قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد نجلها، برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر.

ونشرت نادين نسيب نجيم، صورا من الحفل عبر خاصية الأستوري الشخصية بموقع “إنستجرام”، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها عن وجه طفليها حيث دائمًا كانت تحرص على عدم نشر صور وجهيهما.

الفنانة اللبنانية كانت قد احتفلت بزفافها على هادي أسمر، في عام 2012، وأنجبت منه طفليها هافين، وجيوفاني.