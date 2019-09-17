شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جن يكشف عن الـ 24 بطلا للجزء الثانى من The Suicide Squad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج "جيمس جن" عن أبطال عمله الجديد The Suicide Squad، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أغسطس من عام 2021، حيث كشف عن الأسماء من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.

وأكد "جن" أن الفيلم سيقوم ببطولته مارجوت روبي وجويل كيننامان وفيولا ديفيس اللاتى ستعيدان الأدوار التي لعبوها في فيلم DC " Suicide Squad" الذى طرح عام 2016، وسينضم إليهم فريق الممثلين الجدد وهم تيكا وايتيتي وبيتر كابالدي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وستورم ريد وبيت دافيدسون وديفيد داستالمشيان ودانييلا ميلشيور.



the suicide squad

أما عن الممثل الأمريكى العالمى ويل سميث الذى كان من أعضاء فريق عمل الفيلم الأول فإنه لن يعود في ثانى أجزاء الفيلم.

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الجزء الثانى من The Suicide Squad، يحكى قصة مجموعة من أبطال الشر التي أجبرتها الحكومة على العمل من أجل الخير وإنقاذ البشرية.

وقد حقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 768 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، حسبما نشر موقع " variety ".