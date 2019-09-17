شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة دينا عبدالله ووالدتها تتعرضان لحادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة والإعلامية دينا عبدالله ووالدتها، لحادث سير بسياراتها على طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى، وأصيبت فى مناطق متفرقة باليد والرقبة وتم إسعافها، فيما تم نقل والدتها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

كانت الفنانة والإعلامية دينا عبد الله أكدت فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن انشغالها بالعمل الإعلامى، وانغماسها فى تقديم البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى دراستها وحصولها على الدكتوراه، أبعدها عن حبها وهوايتها المفضلة وهى التمثيل.

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وأضافت دينا، أنها تتمنى العودة للسينما أو الدراما التليفزيونية قريبا، من خلال عمل جيد، لافتة إلى أنها رفضت أكثر من عمل خلال الفترة الماضية، نظرا لسطحية الأدوار المعروضة عليها، مؤكدة أن التمثيل يمثل لها عشقا خاصا، لذلك لا تقبل على أى شىء، مشيرة إلى أن بدايتها كانت مع عمالقة الفن أمثال عبد المنعم مدبولى وميرفت أمين وكريمة مختار وغيرهم.