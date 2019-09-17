شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يستعد لتسجيل أغنية جديدة من ألبومه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب تامر عاشور لتسجيل أغنية جديدة من ألبومه المقبل الذى بدأ التحضير له، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير "أيام" الذى طرحه فى شهر مارس الماضى، حيث اختار عاشور أغنية من ألحانه وكلمات هشام صادق، وتوزيع الموسيقى مايكل صفوت ولم يستقر على اسمها حتى الآن حسبما أكد الشاعرهشام صادق لـ"الخليج 365".

يشار إلى أن تامر عاشور أحيا حفلا غنائيا يوم الخميس الماضي ، في أحدى نوادى الإسكندرية، قدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى أنه سيقدم مجموعة من أغانى ألبومه الجديد، منها "قولوا له سماح".

وكان تامر عاشور قد طرح ألبوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".