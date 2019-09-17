شاهد.. حبيب غلوم عن نسرين طافش: “طفشانة”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو جمعها بالممثل الاماراتي حبيب غلوم وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال حبيب غلوم في الفيديو: “انا اليوم اكتشفت انت ليش اسمك نسرين طافش” وتابع “لانك طفشانة من عندنا ما تقعدين محسوبة علينا بالامارات”. واجابت نسرين طافش بدورها “من بلد لبلد بين مصر والامارات بس ما لي غنى عن االامارات بلدي الثاني”.

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