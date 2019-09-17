بعد صُلحها مع إليسا.. نوال الزغبي: بحب الإلغاء والمتابعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على مصالحتها مع الفنانة إليسا، والذي تم بعد فترة من القطيعة بينهما.

نوال الزغبي، قالت في تصريحاتها لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أنا بحب إليسا وبحب صوتها وأغانيها، وهي فنانة ونجمة كبيرة ومابدي أقول تصالحنا لأنه لا يوجد شيء بيننا ولكن الأمور انجلت وكله تمام”.

وعن مبادرة نوال الزغبي بمتابعة إليسا، عبر موقع “تويتر” لم تؤكد الأمر أو تنفيه، وأوضحت أنها تحب عملية المتابعة والإلغاء جدا، وهكذا هربت من سؤال المذيع.

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الصلح كان قد تم خلال مشاركة النجمتين في عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر، والذي أقيم قبل يومين.

وكان الخلاف بين إليسا، ونوال الزغبي، قد نشب بسبب التصويت حول من هي نجمة روتانا الأولى، ونشبت مشادات كلامية كثيرة بين جمهور النجمتين وبسببها ألغت إليسا متابعة نوال الزغبي عبر موقع “تويتر”.

نوال الزغبي، كانت تغيبت عن جنازة سيمون أسمر، مكتشفها في برنامج ستوديو الفن، وذلك بسبب تواجدها في تونس لإحياء حفل غنائي هناك برفقة الفنان رامي عياش والذي تغيب عن الحضور هو الأخر.