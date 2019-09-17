والدة بسمة بوسيل تثير الدهشة بملامح مختلفة تماما في أحدث ظهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها بمقطع فيديو حديث جمعها بوالدتها، في ظهور نادر لها.

بسمة ظهرت مع والدتها أثناء حضورهما إحدى المناسبات، وقد ظهرت والدتها بإطلالة جذابة، وبدت أصغر من عمرها كثيرا، وهو الأمر الذي أثار تكهنات البعض حول إجراءها عمليات تجميل.

الفنانة المعتزل أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: ” الحب كله #امي_جنتي”، وقد عبر جمهورها عن انبهاره بجمال والدتها، مؤكدين أنهم لم يصدقوا في البداية أنها والدتها، نظرا لاختلاف ملامحها كثيرا عما قبل.

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وكانت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل قد سخرت مؤخرا من إطلالة زوجها الفنان تامر حسني، بعد أن قام بحلاقة شعره على “الزيرو” استعدادا لفيلمه الجديد “مش أنا”.

فقد عبر عدد كبير من جمهور تامر عن عدم إعجابهم باللوك الجديد، وطالب البعض مازحا بإزالة “الموس” من يده، وهو ما دفع بسمة للرد ساخرة: “أنا نفسي مش عارفة أشيل الموس من إيده”.

وأكدت في نفس الوقت على إعجابها بلوك زوجها الجديد، حيث قالت: “بس ده اللوك المفضل لي يا تيمو.. نعيما يا حبيبي.. وسيم دائما”.