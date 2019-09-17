حورية فرغلي: خالد يوسف أجبرني على التعري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن كواليس تصوير أحد مشاهدها الجريئة في فيلم ” كلمني شكرا”، والذي قدمته منذ سنوات.

حورية فرغلي، قالت خلال حوارها العربية نت: “للأسف خالد يوسف أجبرني على خلع ملابسي بأحد المشاهد رغم أن هذا الأمر لم يكن مكتوباً في السيناريو ولكني كنت قليلة الخبرة وقتها ووافقت لأني شعرت بأن من المنطقي أن أقوم بهذا الأمر لأنني أقدم دور فتاة تقدم الإغراء”.

وأضافت: “عندما شاهدت الفيلم شعرت بإنزعاج وقررت عدم تقديم هذه المشاهد مرة ثانية والحمد لله نجحت في تغيير نظرة المشاهد لي”.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها حورية فرغلي عن الأمر، وتتحدث عن خالد يوسف، في الوقت الذي يرفض العديد من النحوم التعليق على الأحداث الأخيرة وعلاقته ببعض الفنانات.

من ناحية أخرى إنتهت حورية فرغلي، مؤخرًا من تصوير مشاهدها بفيلم “إستدعاء ولي امر “، والذي تخوض من خلاله تجربة البطولة المطلقة.

وكان أخر أعمالها الفنية مسلسل “مملكة الغجر” والذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي مع الفنانة فيفي عبده.