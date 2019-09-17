محمد عبدالرحمن يرزق بمولوده الثاني.. ويختار له هذا الاسم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق نجم “مسرح مصر” الفنان المصري محمد عبدالرحمن بمولوده الثاني، وزفّ هذا الخبر السعيد لجمهوره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان المصري نشر صورة ن أمام الغرفة التي يتواجد به مولوده الثاني بالمستشفى، والتي زينت بالبالونات التي كتب بها اسم الطفل، وهو “سفيان”.

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عبدالرحمن أرفق الصوة بتعليق قال فيه: “الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنت عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم انبته نباتاً حسناً واجعله ذريةً صالحه يارب العالمين الحمد لله سفيان محمد عبد الرحمن”.

الفنان المصري تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من حمهوره، والذين دعوا الله أن يحفظ له مولوده ويجعله ابنا صالحا له.

يذكر أن الفنان المصري محمد عبدالرحمن كان قد احتفل بزفافه في شهر ديسمبر عام 2017، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم زملائه نجوم “مسرح مصر”، ورزق بطفلته الأولى “ليلي” في شهر سبتمبر الماضي 2018.