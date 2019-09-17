هل يَرث كينان أميرزالي «المليون» بعد مراد يلدريم؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان التركي كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل» عرضاً لتقديم برنامج «منّ سيربح المليون» في نسخته التركية، وذلك بعد اعتذار النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» عن تقديم الموسم المقبل من البرنامج لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد «رامو».

كينان يفكر في العرض بجدية، خاصة أن الشركة المنتجة للبرنامج عرضه عليه مقابل مادي مغري يصل إلى 250 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، بالإضافة إلى أن التقديم التليفزيوني تجربة جديدة لنجم «القبضاي»، إلا أنه لم يعلن موافقته على العرض أو الاعتذار عنه بشكل رسمي حتى الآن.

مصادر صحفية كانت قد كشفت عن تجهيز كينان لمسلسل جديد بعنوان «باريش»، وتدور أحداثه حول قصة بوليسية تجمع بين العشق والانتقام»، وهو العمل الذي كان من المقرر أن يعود به إلى الشاشة بعد فشل مسلسله الأخير «محمد الفاتح» والذي اضطرت الشركة المنتجة له لوقف عرضه بعد عرض الحلقة الخامسة منه، بسبب ضعف نسب المشاهدة، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لكينان.