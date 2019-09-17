نورجول يشيلجاي تثير انتقادات محبيها بـ«لوك» جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة التركية نورجول يشيلجاي تغيير إطلالتها، واختارت أن تتخلى عن الشعر المنسدل، واستبداله بـ«لوك» جرئ.

نورجول فضلت الشعر المجعد «المنكوش»، وحرصت على استعراض إطلالتها الجديدة بصور شاركتها مع محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت الفنانة انتقادات الفانز، وأكد أغلبهم أن هذا الـ«لوك» غير مناسب لها، مشددين على أنه انتقص الكثير من جاذبيتها.

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يُذكر أن نورجول تصور حالياً فيلمها الجديد «أصدقاء الحي»، وهو من إنتاج حبيبها، المنتج التركي نجاتي كوشاباي، حيث تجسد الفنانة في العمل المنتظر، وظهرت يشيلجاي في صور ترويجية للعمل بـ«لوك» صادم تخلت فيه تماماً عن أنوثتها، حيث بدت بشعر غير مصفف، وفستان شعبي فضفاض، وبدون ماكياج.

الفنانة الشهيرة بـ«ياسمين» تقاضت عن الفيلم أجراً يصل إلى400 ألف ليرة تركية، كما استعانت بكرفان مكون من غرفتين وفريق مكون من 5 أشخاص من أجل العناية بمكياجها و شعرها، وهو ما اعتبره البعض تدليل من المنتج لحبيبته نورجول.

من ناحية أخرى، عًرض لنورجول يشيلجاي مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «جولبيري»، والذي تشارك فيس بطولته أمام الفنان التركي تيموشين إيسن.