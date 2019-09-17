«ورد مسموم» لمحمود حميدة يمثل مصر في مهرجان المدينة والسينما بالمغرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت إدارة مهرجان المدينة والسينما بالمغرب الفيلم المصري ورد مسموم، من بطولة النجم المصري محمود حميدة، ومجموعة من شباب الفنانين، وذلك للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ينطلق بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الحالي.

ويتناول العمل قصة حياة فتاة تعمل بالمدابغ والصعوبات والمشاكل التي تواجهها في العمل وفي حياتها بصفة عامة.

ويعتبر فيلم “ورد مسموم” هو الفيلم المصري الوحيد الذي يشارك بالمسابقة مع فيلمين من المغرب هما “انديكو” للمخرجة سلمي بركاش ، و “الميمات الثلاثة” للمخرج سعد الشرايبي، و7 أفلام من دول العالم المختلفة هي “غير مرغوب فيه” إنتاج مشترك بين كوسوفو وهولندا إخراج ايدن ريزفانيلي، و”كابول يود” إنتاج مشترك بين فرنسا وأفغانستان إخراج لويس مونير، و”في أوقات المطر” من المكسيك إخراج ليتانديو جانسن، و”الشحنة” من البرتغال إخراج بيرنو جاسكون، و”أمير ونصف” من رومانيا إخراج انا لينجي، و”منزل هش” من الصين إخراج لين زي، و”الرجل النزية” من إيران إخراج محمد ريسيولف.

والجدير بالذكر أن المهرجان، من تنظيم جهة الدار البيضاء سطات، وتحت إشراف الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب.