وفاة الفنانة منيرة حمدي.. ونجوم تونس ينعونها بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت المطربة التونسية منيرة حمدي الأحد 15 سبتمبر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 54 عاما.

عدد كبير من نجوم تونس نعوا الفنانة الراحلة بكلمات مؤثرة، حيث كتبت الفنانة لطيفة على حسابها على “إنستجرام”: “كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافىء”.

وأضافت: “كنتي دائمًا سباقة في السؤال عني وعن أخباري وأكثر من كان يصبرني على وجع الناس المنافقة، الدايم ربي كما كنتي تقولين عزيزتي منيرة.. أعزي نفسي وأعزي أهلك وجمهورك”.

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ونعاها الفنان صابر الرباعي على حسابه على “الفيس بوك”، قائلا: “ربي يرحمك يا زميلتي العزيزة منيرة جمعت اللطف والاحترام والفن الراقي، خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة”.

وتابع: “لكن عزاءنا الوحيد هي أغانيك التي سوف تبقى معنا، رحمك الله ورزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت الفنانة فريال يوسف: “الله يرحمك صدمة كبيرة.. آخر كلام بيننا كان من شهر يا خلوقة يا طيبة القلب.. في الجنة إن شاء الله، الفنانة منيرة حمدي في ذمة الله”.