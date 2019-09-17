شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب عام ونصف.. آرون بول يعود إلى السينما بـThe Parts You Lose والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم آرون بول إلى أفلام الأكشن والدراما من جديد، من خلال فيلم The Parts You Lose، المقرر طرحه فى 4 أكتوبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، ليعود بول لجمهوره بعد غياب عام ونصف، حيث عرضت آخر أعماله فى يونيو من العام الماضى، وهو فيلم الدراما American Woman

يذكر أن فيلم The Parts You Lose من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع بول وهم ماري اليزابيث وينستيد، كريستين هاريس، جين وو، لوجان كيران، داني ميرفي، جرايدن بهوتشوك، دارسي فهر، ستيفاني وينز، أنجيلا نارث، ايدان ريتشي، والفيلم يدور حول صبي صغير في بلدة صغيرة في نورث داكوتا، يصادق أحد الهاربين المحتملين، والعمل من إخراج المخرج كريستوفر كانتويل، ومن تأليف المؤلف دارين ليمكه.