بعد تحطم سيارتها.. أول تعليق من دينا عبدالله بعد تعرضها لحادث على الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الإعلامية والفنانة دينا عبدالله، إنها تعرضت لحادث سير على الطريق الصحراوي في تمام الساعة العاشرة مساءً أمس الأحد، موضحة أنها أصيبت ببعض الكدمات، بالإضافة إلى تعرض والدتها لعدة إصابات.

وأضافت دينا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عربيتي تحطمت، وأمي خدتها عربية الإسعاف وراحت بيها على المستشفى، وجالها كدمات في وشها، وعملولها آشعة ونقل دم".

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وتابعت: "كنت ماشية بالعربية بسرعة بطيئة، ولاقيت عربية داخلة في سيارتي من ورا بكل عنف، والحمد لله لولا ستر ربنا إني ماشية ببطئ، كان زماني طايرة في الهواء، وكان فيه أتوبيس عطلان واقف، دخلت فيه بعربيتي من شدة الخبطة، ولفت عربيتي واتحطمت، والناس طلعونا من زجاج العربية".

وأضافت: "جالي من النقابة الدكتور أشرف ذكي وعمل اتصالاته، وجالي إيهاب فهمي وأشرف طلبة ونهال عنبر وعفاف رشاد، وكل اللي في النقابة وقفوا جنبي في المستشفى".

وشاركت دينا في الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" عام 2016.​