حادث سير للفنانة دينا عبدالله ووالدتها.. هذه تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة دينا عبدالله تعرضت لحادث سير بسيارتها مع والدتها على الطريق الصحراوي.

وأضافت نهال عنبر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن الفنانة دينا عبدالله بخير، وأصيبت بكدمات بسيطة، وتوجهت لعمل محضر في قسم الشرطة، بينما تعرضت والدتها لكدمات وجروح وتم نقلها لمستشفى الصفا بالمهندسين.

وتابعت نهال عنبر أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ذهب مع الفنانة دينا عبدالله لقسم الشرطة لتحرير المحضر، بينما توجهت الفنانة نهال عنبر والفنانة عفاف رشاد لمستشفى الصفا للوقوف على الحالة الصحية لوالدة الفنانة دينا عبدالله.

يٌُذكر أن الفنانة اَخر أعمال دينا عبدالله، مسلسل "ليالي الحلمية 6" عام 2016.